In Taiwan ist ein sechsstöckiges Gebäude bei Abbrucharbeiten auf eine Straße gestürzt. Das Unglück ereignete sich der Stadt Hualien, an der Küste des Pazifischen Ozeans. Mindestens drei geparkte Fahrzeuge wurden von dem umstürzenden Gebäude zerquetscht. Es war zunächst nicht bekannt, ob auch Menschen verletzt oder getötet wurden. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Hotel, das abgerissen werden soll. Such- und Rettungsteams waren vor Ort und suchten nach möglichen Opfern. Der Bürgermeister der Stadt war am Freitag am Ort des Unglücks: "Wir sind uns nicht sicher, was passiert ist. Aber als es kippte, fiel es in Richtung der Straße, was dazu führte, dass viele Menschen in Panik gerieten. Wir hoffen wirklich, dass alle in Sicherheit sind." Nach Medienberichten hatten Anwohner vor dem Unglück berichtet, dass sich das halb abgerissene Gebäude zu neigen begonnen hatte und offenbar kurz vorm Einstürzen war.

