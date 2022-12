STORY: Angesichts chinesischer Drohgebärden verlängert Taiwan die Wehrpflicht. Wegen der zunehmenden Bedrohung durch China werde der Wehrdienst auf ein Jahr von vier Monaten verlängert und die Ausbildung intensiviert, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag. "Ich muss zugeben, dass dies eine unglaublich schwierige Entscheidung ist, aber als Präsidentin als Oberbefehlshaberin, die nationale Sicherheit zu schützen und das nationale Interesse zu gewährleisten, Taiwan das Überleben zu ermöglichen und dem Volk ein freies und demokratisches Leben für kommende Generationen zu ermöglichen, ist eine unvermeidliche Verantwortung von mir als Präsidentin." Das derzeitige Militärsystem, einschließlich der Ausbildung von Reservisten, sei ineffizient und unzureichend, um mit Chinas wachsender militärischer Bedrohung fertig zu werden, erklärte Tsai. Wehrpflichtige erhielten nun eine intensivere Ausbildung, einschließlich Schieß und Kampfübungen, wie sie auch von US-Streitkräften verwendet werden. Taiwan wolle Frieden, müsse sich aber verteidigen können, sagte die Präsidentin. China erachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Die Spannungen in dem Konflikt hatten sich in den vergangenen Monatenii verschärft. Taiwan meldete wiederholt Grenzverletzungen durch die chinesische Luftwaffe und Marine.

