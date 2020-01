Einsatzkräfte am Donnerstag am Ort des Hubschrauberunglücks in der Nähe der taiwanischen Hauptstadt Taipeh. Bei dem Unfall kam neben sieben weiteren Menschen auch der Generalstabschef des Landes, Shen Yi-ming, ums Leben. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums überlebten fünf der 13 Insassen das Unglück. Demzufolge setzte der Hubschrauber in einem Berggebiet nahe Taipeh zu einer Notlandung an. Unmittelbar, nachdem die Luftaufsicht am Morgen den Kontakt zu der Maschine verloren habe, sei ein Rettungsteam zur Unfallstelle geschickt worden, hieß es. Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen, die sich am 11. Januar um eine weitere Amtszeit bewirbt, setzte ihren Wahlkampf vorübergehend aus. Sie kündigte eine umgehende Untersuchung an. "Ich habe den Verteidigungsminister angehalten, unmittelbar nach den Such- und Rettungsarbeiten Ermittlungen einzuleiten. Wir müssen die Ursache des Vorfalls klären." Der Generalstabschef und die weiteren Mitreisenden wollten Truppen im Nordosten des Landes vor dem chinesischen Neujahr Ende des Monats einen Besuch abstatten.