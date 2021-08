Der Moderator des privaten Fernsehsenders Afghanistan TV war umrahmt von schwerbewaffneten Taliban-Kämpfern als er am Freitag auf Sendung ging. In seiner Einführung zur Sendung versprach er, einigen Behauptungen, die es über die Taliban gebe, auf den Grund gehen zu wollen. Unter anderem gebe es die Behauptung, dass die Taliban anders handeln würden, als sie reden würden. Zudem würden sie die Bevölkerung schlecht behandeln. Dann kam ein ebenfalls im Fernsehstudio anwesener Taliban-Kommandant zu Wort. An diesen Behauptungen sei nichts dran, sagt er: "Wir konzentrieren uns auf die Menschen, damit das Land gedeiht und sie unter dem Dach eines islamischen Systems leben. Meine erste Botschaft an die Nation lautet: Macht euch keine Sorgen. Bleibt und lebt in eurer Heimat und in euren eigenen Häusern, eure Heimat braucht euch und wir werden euch beschützen. So Gott will, werden wir versuchen, in allen Provinzen Afghanistans eine sichere Atmosphäre zu schaffen, damit sich die Menschen nicht sorgen und keine Angst vor den Mudschaheddin haben, denn sie sind unsere Brüder und wir beschützen sie. Und gemeinsam mit ihnen werden wir das Heimatland aufbauen." Die Taliban, die vor 20 Jahren, als sie das letzte Mal an der Macht waren, öffentliche Hinrichtungen durchgeführt hatten und Mädchen und Frauen den Schulbesuch und die Arbeit untersagt hatten, haben erklärt, dass sie die Rechte der Frauen schützen und keine Rachefeldzüge durchführen werden. Die Zweifel an diesen Zusagen sind aber groß.

