STORY: Proteste vor einer Universität in der afghanischen Stadt Dschalalabad. Dieses Video wurde am Mittwoch veröffentlicht. Gruppen von Männern und Frauen standen vor dem Universitätsgebäude, hielten weiße Blätter hoch und riefen Parolen. Die Proteste richten sich gegen die Entscheidung der radikal-islamischen Taliban, Studentinnen des Landes mit sofortiger Wirkung von den Universitäten auszuschließen. In einer Regierungserklärung wurden alle privaten und öffentlichen Universitäten angewiesen, das Bildungsverbot für Frauen bis auf Weiteres durchzusetzen. Ein Professor an einer Universität in Kabul, der nicht erkannt werden wollte, sagte, dass das Uni-Personal weibliche Studenten am Eingang abweisen musste. Diese Studentinnen wurden von dem Verbot völlig überrascht: "Ich war so enttäuscht, als ich diese Nachricht heute Morgen hörte. Ich war so besorgt, weil ich dachte, dass wir keine Zukunft und kein Recht auf ein Studium haben werden, denn Bildung ist das unveräußerliche Recht eines jeden Menschen, und niemand kann uns dieses Recht nehmen." "Wir bitten die internationale Gemeinschaft dringend, uns zu unterstützen und mit den Taliban zu verhandeln, damit wir unser Studium fortsetzen können. Studieren ist meine einzige Leidenschaft und ich liebe es zu studieren". Die USA und Großbritannien verurteilten den Schritt während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Afghanistan. "Die Taliban können nicht erwarten, ein legitimes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu werden, solange sie nicht die Rechte aller Afghanen respektieren, insbesondere die Menschenrechte und die Grundfreiheit von Frauen und Mädchen", sagte der US-Vertreter Robert Wood. Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban im August vergangenen Jahres wurden Universitäten bereits gezwungen, neue Regeln einzuführen. So wurden Eingänge und Unterrichtsräume nach Geschlechtern getrennt. Frauen durften nur von anderen Frauen oder alten Männern unterrichtet werden. Die meisten weiblichen Teenager sind in Afghanistan bereits von der Teilnahme an weiterführender Bildung im Sekundarbereich ausgeschlossen. Auch von anderen Bereichen des öffentlichen Lebens sind Mädchen und Frauen weitgehend ausgeschlossen. So dürfen Frauen nicht ohne Begleitung eines männlichen Familienangehörigen reisen oder an ihren Arbeitsplatz fahren.

