STORY: Tango-Weltmeisterschaft in Buenos Aires. Dort wurden am Samstag die Sieger in den Kategorien „Standard“ und „Stage style“ gekürt. Beide Siegerpaare kommen aus Argentinien. Sebastian Bolivar gewann mit Partnerin Cynthia Palacios die Kategorie "Standard": „Ein Traum ist wahr geworden. Ich möchte allen danken, hier am Obelisken, hinter den Kameras, denn mein Traum ist wahr geworden. Ich habe meinen Freunden immer gesagt, dass ich eines Tages hier sein will. Und glücklicherweise ist es wahr geworden.“ Nach Angaben des argentinischen Kulturministeriums verfolgten mehr als 20.000 Zuschauer die Tanzveranstaltung live aus den Straßen von Buenos Aires. Es war das erste Mal, das die Veranstaltung nach der Corona-Pandemie wieder in vollem Umfang stattfand. 2021 hatten sich Tango-Tänzer aus dem Ausland noch per Videoschalte an dem Wettkampf beteiligt.

