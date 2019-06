Tanker-Vorfall: Maas warnt vor Eskalation in der Golfregion

Nach den mutmaßlichen Angriffen auf Tanker im Golf von Oman warnt die Bundesregierung vor einer Eskalation. Bundesaußenminister Heiko Maas nannte den Vorfall am Donnerstag "äußerst beunruhigend". "Das sind Ereignisse, die zur Eskalation führen können. Wir brauchen das Gegenteil davon. Wir brauchen Deeskalation und dazu müssen alle Seiten einen Beitrag liefern. Letztlich bleibt klar: Sabotageakte gegen Schiffe oder Angriffe auf Handelsschiffe stellen eine Bedrohung für offenen Handel, offene Handelswege und auch das Zentralrecht für Freiheit auf See dar und in der aktuellen Situation sind sie auch eine Bedrohung für den Frieden." Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich tief besorgt. "Ich verurteile alle Angriffe auf zivile Schiffe zutiefst. Wir müssen Fakten bekommen und klären, wer verantwortlich ist. Wenn die Welt irgendetwas nicht brauchen kann, dann ist es eine ernste Konfrontation in der Golfregion." Zwei Schiffe wurden beschädigt - darunter ein Tanker der Hamburger Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement: Die "Kokuka Courageous" sei über der Wasseroberfläche am Rumpf getroffen worden, teilte die Reederei mit. Der zweite Tanker, die "Front Altair", wurde vermutlich von einem Torpedo getroffen. Der norwegische Eigner Frontline teilte mit, der Tanker mit Ölprodukten an Bord stehe in Flammen. Er sei aber nicht gesunken. Das hatte die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet. Sie meldete auch, alle 44 Crew-Mitglieder beider Schiffe seien von iranischen Seeleuten gerettet worden. Infolge der mutmaßlichen Angriffe schoss der Ölpreis in die Höhe.