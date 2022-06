STORY: An einigen Tankstellen in Deutschland herrschte an diesem Mittwoch mehr Betrieb als sonst. Der Grund: Mit dem 1. Juni ist die temporäre Senkung der Energiesteuer in Kraft getreten. Mit dem sogenannten Tankrabatt wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate vom 1. Juni bis 31. August 2022 gesenkt. Rein rechnerisch bedeutet dies etwa 30 Cent pro Liter weniger bei Benzin und 14 Cent beim Diesel. Eine erste Auswertung des ADAC hat ergeben, dass der Tankrabatt zu großen Teilen bei den Autofahrerrinnen und Autofahrern ankommt. Auch wenn nicht alle Autofahrer am Mittwoch der gleichen Meinung waren. "Es sind ungefähr 20 Cent Rabatt, also deutlich billiger, merkt man schon drastisch.“ "Ja, gut dass es billiger wird, das ist schon klar, aber dass sie natürlich vorher auch angezogen haben den Preis und dann ging es runter, das finde ich halt nicht so okay.“ "Bis jetzt merke ich noch nichts. Ich habe letzte Woche den Diesel für 1,92 getankt und heute ist er bei 1,97 also nicht bemerkbar.“ Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte an das Bundeskartellamt appelliert, dafür zu sorgen, dass die günstigeren Preise auch wirklich bei den Verbrauchern ankommen. Der Verkehrsexperte des Verbraucherzentralen Bundesverbands Gregor Kolbe, rät den Autofahrerrinnen und Autofahrern einen kühlen Kopf zu behalten: „Verbraucherinnen sind jetzt gut beraten, nicht in Panik zu verfallen, sondern gucken, wann ist wo das Benzin günstiger. Und sie sollten auch in den Tank nicht leer fahren. Es kann ein paar Tage dauern, bis die Tankstellen wirklich überall den steuergesenkten Kraftstoff vorrätig haben. Und da sollte ich nicht vorher den Tank leer gefahren haben, um dann tanken zu müssen, obwohl es nicht günstiger ist.“ Der ADAC rät, einen Blick auf Apps zu werfen, auf denen man die Kraftstoffpreise an den Tankstellen immer im Blick haben kann. In den Stoßzeiten müsse man mit langen Schlagen und Wartezeiten rechnen, warnt der Automobilclub.

