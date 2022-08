STORY: Versammlung vor eindrucksvoller Kulisse: Etwa 2500 weiß gekleidete Anhänger der Universellen Weißen Bruderschaft haben sich am Freitag an einem Gletschersee hoch oben im bulgarischen Rila-Gebirge versammelt, um ihr göttliches neues Jahr zu feiern. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die "Paneurhythmie", ein Ritual, das den aus verschiedenen Ländern angereisten Anhängern helfen soll, sich mit der kosmischen Energie zu verbinden. Etwa 80 Minuten lang bewegen sich die Pilger - viele von ihnen barfuß - in konzentrischen Kreisen auf einer großen Wiese in der Nähe des Sees, 2.280 Meter über dem Meeresspiegel und etwa 90 km südlich von Sofia. Die Gesellschaft wurde in den 1920er Jahren von dem bulgarischen spirituellen Lehrer Peter Deunov gegründet. Ihr Name bezieht sich nicht auf ethnische Zugehörigkeit oder Rasse, sondern auf das Licht und die Reinheit der Seele und den Glauben, dass alle Menschen in Harmonie leben können, so die Anhänger. Die Pilger, die unter dem Kommunismus verbannt wurden, sind nun frei, Tänze, Gebete, Meditationen und Übungen durchzuführen, die ihrer Meinung nach zu Frieden und Harmonie in der Welt beitragen und die körperliche und geistige Gesundheit fördern. Milena Yordanova, eine der Anhängerinnen, sagte, der Paneurhythmie-Tanz sei eine Kombination aus Klang, Bewegung, Gedanken und Gesang. "Es ist eine Art Akt des Wunsches, dass sich die ganze Erde erhebt, damit die Menschen besser und in Harmonie leben können", fügte sie hinzu. Jedes Jahr feiern die Anhänger der Gesellschaft, die eine Form des Christentums mit indischer Mystik verbindet, ihr göttliches Neujahr, das ab dem 19. August drei Tage lang dauert.

