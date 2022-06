STORY: Nürburgring, Rheinland-Pfalz Rock am Ring ist zurück! Zehntausende Fans sind drei Tage dabei Live zu sehen u.a.: Green Day, Broilers, Placebo, und: O-TON JAN DELAY, SÄNGER "Das ist schon immer ein bisschen was Besonderes. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man wie, wie wenn man in seiner Heimatstadt spielt. Aber ich, ich ziehe das trotzdem als Beispiel heran. Weil's in der Heimatstadt zu spielen ist immer etwas sehr Besonderes, weil man viele Leute kennt und weil es für einen selber einen besonderen Rang hat und, und Rock am Ring hat glaube ich auch für alle Künstler die hier spielen immer einen besonderen Rang, weil es einfach eine Institution ist." 2021 und 2020 fiel das Festival aus O-TON MATT SCHWARZ, ORGANISATOR ROCK AM RING "Die Emotionalität der Menschen, die sich auch nach diesem Gemeinschaftsgefühl so sehnen. Und ich habe gerade hier mit Marten, aka Marteria geredet und auch mit Campino, der ja hier uns mit den Toten Hosen als Special Guest besucht hat. Und die haben auch gesagt, wie sehr sie das vermisst haben, einfach wieder mit dem Publikum gemeinsam so zu interagieren. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber natürlich auch muss man sich, also ich persönlich brauche schon auch eine Zeit, mich daran zu gewöhnen, dass das wieder so ist wie vor der Pandemie. Und ich glaube aber auch, dass wir alle lernen müssen, mit dieser Pandemie zu leben." Neuer Fokus: Nachhaltigkeit und Diversität

