Fünftausend Musikfans haben am Samstagabend in Barcelona tanzend und singend an einem von der Regierung genehmigten Test-Konzert teilgenommen. Damit sollte festgestellt werden, ob größere Live-Events auch unter Corona-Bedingungen sicher durchgeführt werden können. Die Fans mussten sich vor der Veranstaltung in drei Testzentren Corona-Schnelltests unterziehen. Wer negativ testete, durfte das Konzert nach Gesundheitskontrollen am Eingang mit Maske besuchen. Die Kosten für die Tests und Masken waren im Eintrittspreis enthalten. Es werde im Stadion sicherer sein als sonst irgendwo auf den Straßen, sagte einer der Veranstalter. Mindestens drei Menschen seien positiv getestet worden. Sie durften dem Konzert der Indie-Pop-Band "Love of Lesbian" nicht beiwohnen. Der Modellversuch könnte, wenn er erfolgreich ist, der angeschlagenen Live-Musikindustrie in Spanien und darüber hinaus, einen Weg aus dem Konzertstillstand der vergangenen Monate aufzeigen.

