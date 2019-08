Offiziell ging es am Donnerstag in Berlin um die Deutschland Premiere des neuen Films von Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood". Der Regisseur dachte aber erst mal übers Aufhören nach: Nach 10 Filmen sei Schluss, dabei blieb er. Die Frage, welches denn sein letzter Film sein werde, ließ Tarantino aber offen. Namen wie „Star Trek" oder „Kill Bill" erwähnte er jedoch. Der neue Tarantino-Film spielt im Hollywood der späten 1960er Jahre. Mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen erzählt er die Geschichte eines alternden Schauspielers und seines Stuntdoubles, die um ihre Stellung im Showbusiness kämpfen müssen. Eine Sorge, die DiCaprio im richtigen Leben offenbar nicht hat: "Ich glaube, die Leute werden immer ins Kino gehen wollen. Es ist die schönste Kunst der Welt. Es ist eine Ehre, dabei zu sein. Wir leben zwar in Zeiten, wo wir mit Geschichten und Informationen überflutet werden. Aber dabei werden auch immer wieder großartige Geschichten erzählt." Margot Robbie spielt Sharon Tate, die in den 60ern mit Regisseur Roman Polanski verheiratet war und von Mitgliedern der Manson Familie ermordet wurde. In den USA ist „Once Upon a Time in Hollywood" bereits sehr erfolgreich angelaufen. Ab dem 15. August ist der Film auch in Deutschland zu sehen.