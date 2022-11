STORY: Tarifeinigung in der deutschen Metall- und Elektroindustrie nach langen Verhandlungen. Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall einigten sich im Pilotbezirk Baden-Württemberg auf Lohnerhöhungen. Dies teilten beide Seiten in der Nacht zu Freitag am Verhandlungsort Ludwigsburg bei Stuttgart mit. Vereinbart wurde demnach eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Hinzukommt eine Pauschale von 3.000 Euro. Es war die fünfte Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit. Die IG Metall hatte ursprünglich acht Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von zwölf Monaten verlangt. Der Pilot-Abschluss soll für alle bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche gelten.

