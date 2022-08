STORY: Diese Bilder sind vermutlich vielen noch im Gedächtnis. Am vergangenen Mittwoch legte eine Vielzahl der rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals einen Tag lang die Arbeit nieder. Die zwei größten deutschen Flughäfen in Frankfurt am Main und München waren dadurch weitgehend lahmgelegt. Mehr als 1000 Flüge fielen aus, etwa 134.000 Passagiere waren die Leidtragenden, darunter viele Urlauber. Hintergrund des Streiks sind die derzeitigen Tarifverhandlungen zwischen Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi. Die Gespräche dazu wurden am Mittwoch fortgesetzt. Sollten die auf zwei Tage angesetzten Gespräche scheitern, werde es erneut zu Streiks kommen, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Chistine Behle: Wir sind entschlossen. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Die Beschäftigten haben in den letzten Jahren richtig viel mitgemacht. Nicht nur jetzt in dieser Überlastungssituation, sondern auch in der Pandemie. Sie haben einen großen Beitrag zum Erhalt der Lufthansa geleistet. Und Sie haben jetzt den Anspruch auch darauf, dass man das jetzt auch mit einem vernünftigen Angebot und Tarifergebnis wieder kriegt." Lufthansa zeigte sich zum Auftakt der neuen Runde optimistisch. Man setze auf eine schnelle Einigung, sagte Personalvorstand Michael Nigggemann. Die Lufthansa habe sich während der ersten beiden Verhandlunsrunden schon deutlich auf Verdi zubewegt. So biete die Airline Gehaltserhöhungen zwischen 15 Prozent in den unteren Lohngruppen bis knapp sechs Prozent bei höheren Grundvergütungen. Bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Verdi fordert dagegen eine Laufzeit von zwölf Monaten, eine einheitliche Lohnerhöhung von 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro mehr pro Monat sowie einen Mindestlohn von 13 Euro.

