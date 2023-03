STORY: Neuer Rekord im Tieftauchen ohne Neoprenanzug, aufgestellt in einem See in der Nähe von St. Moritz. Der 40-jährige Tscheche David Vencl schaffte am Dienstag rund 52 Meter im Silsersee nur mit Badehose, Flossen und Schwimmkappe bekleidet. Vencl tauchte durch ein Loch im Eis und holte zum Beweis seiner Leistung einen Aufkleber aus 50 Metern Wassertiefe, bevor er dann durch das gleiche Loch wieder auftauchte. Weil er etwas Blut im Speichel hatte, wurde er zur Kontrolle in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Allerdings ergaben die Untersuchungen keine ernsthaften Beschwerden. Pavel Kalous, David Vencls Manager: "Er hat mir gesagt, dass alles in Ordnung ist. Er fand es gut. Aber er sagte auch, dass er etwas nervöser war als sonst. Und er hatte Probleme mit dem Atmen, die größer waren, als erwartet. Denn niemand vor ihm hat so etwas bisher gemacht. Daher gab es keine hilfreichen Tipps. Für ihn war es eine tolle Erfahrung." Genau eine Minute und 52 Sekunden dauerte es, bis der tschechische Taucher wieder an die Oberfläche kam. Ein Jahr lang hatte er sich auf diesen Rekordversuch vorbereitet. Betreut wurde der Extremsportler von einem Team, darunter unter anderem ein Mentalcoach sowie mehrere Taucher.

Mehr