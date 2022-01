Am Montagabend haben vielerorts wieder Tausende an angemeldeten und nichtangemeldeten Versammlungen unter freiem Himmel teilgenommen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Mehrere Hundert Personen kamen etwa in Bautzen zusammen, begleitet von zahlreichen Polizeikräften. Gemäß der geltenden Corona-Notfall-Verordnung durften sich bis zu zehn Menschen an einem zuvor festgelegten Ort versammeln. Einer Aufforderung zur Auflösung sollen die Teilnehmer nicht nachgekommen sein und zogen stattdessen in kleineren Gruppen durch die Innenstadt. Laut Behördenangaben sei versucht worden, Polizeiketten gewaltsam zu durchbrechen. Auch Pfefferspray und Schlagstöcke sollen zum Einsatz gekommen sein. 19 Strafanzeigen seien allein in Bautzen im Rahmen des sogenannten Spaziergangs gestellt worden, teilte die Polizei mit, darunter wegen Angriffs auf Beamte und Verstößen gegen Sprengstoff- oder Waffengesetz. Außerdem seien 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Notfall-Verordnung eingeleitet worden.

