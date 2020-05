In mehreren deutschen Städten haben am Wochenende Menschen gegen die im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen des Öffentlichen Lebens protestiert. Laut Polizei sei dabei sowohl zu inoffiziellen Ansammlungen aufgerufen worden, als auch zu regulär angemeldeten Versammlungen, wie hier auf der Theresienwiese am Samstag in München. 1000 Demonstranten waren unter Infektionsschutz-Bedingungen zugelassen worden, 10.000 hatte der Veranstalter anmelden wollen. Vor dem Berliner Reichstagsgebäude ist die Polizei bei einer Versammlung eingeschritten. Zahlreiche Personen wurden festgenommen. Teilnehmer sollen sich trotz Aufforderung nicht an die Infektionsschutz-Regeln gehalten haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz äußerte sich unterdessen besorgt über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Man sehen einen Trend, dass Extremisten, insbesondere Rechtsextremisten, das Demonstrationsgeschehen instrumentalisierten, sagte Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang der "Welt am Sonntag". Es bestünde die Gefahr, dass Rechtsextremisten sich mit ihren Feindbildern und staatszersetzenden Zielen an die Spitze der Demonstrationen stellten. Aktuell würde diese aber mehrheitlich von verfassungstreuen Bürgern durchgeführt. Auch das Bundeskriminalamt berichtete über derartige Hinweise.