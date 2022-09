STORY: Tausende Menschen in Haiti haben bei Temperaturen von um die 35 Grad Celsius seit Tagen kaum noch Zugang zu Trinkwasser. Die Wasserversorgung in der Hauptstadt Port-au-Prince war in der vergangenen Woche weitgehend zum Erliegen gekommen. Nach tagelangen gewalttätigen Protesten gegen Kriminalität und steigende Preise – bei denen es auch zu Schießereien kam – hatten die Wasserversorger die Auslieferung von Trinkwasser eingestellt. „Sauberes Wasser ist ein Problem - es gibt keins. Wir benutzen Chlor, um Wasser trinkbar zu machen, es gibt einfach kein Trinkwasser.“ Augenzeugen berichteten, dass viele Einwohner eine halbtägige Waffenruhe nutzten, um in Verteilungszentren Trinkwasser und auch Kochgas abzuholen. Die Lage wird durch einen herannahenden Sturm verschärft. Nach Wettervorhersagen könnte Tropensturm „Fiona“ in den kommenden Tagen zu starken Regenfällen führen. Das würde der Versorgungslage in Haiti weiter verschlechtern.

