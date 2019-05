Unter dem Motte "Fridays for Future" gingen am Freitag Tausende Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland auf die Straße, um ihren Forderungen an die Politik nach mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen. "Ich finde es wichtig, dass die Politiker mehr tun. Weil ich finde, es geht einfach nicht so. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Leute etwas dagegen sagen." Davon, dass die Jugend durchaus politisch ist, ist Sofia Lehmann, die Sprecherin von Fridays For Future Deutschland, überzeugt. "Aber ich glaube, die größte Hoffnung ist einfach, dass die Wahlbeteiligung steigt. Also für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass die Leute die Möglichkeit sehen, was so eine Wahlstimme gibt und dass es ein Recht ist zu wählen, aber auch eine responsibility. Also man muss das halt auch gut nutzen." Die schwedische Fridays-for-Future-Initiatorin Greta Thunberg rief junge Menschen zur Teilnahme an der bis Sonntag stattfindenden Europawahl auf. Viel Hoffnung auf schnelle Veränderungen hat sie allerdings nicht. "Weil mehr nötig ist, als streikende Kinder. Die Menschen sind sich der Folgen der Klimakrise nicht bewusst und solange die Medien die Klimakrise nicht als Krise behandeln, werden die Menschen nicht für das Klima stimmen. Und selbst wenn sie es täten, die Politik steht immer noch nicht im Einklang mit dem Pariser Abkommen. Aber man sollte trotzdem wählen. Manche Parteien sind besser als andere." Viele Umweltgruppen weltweit beklagen unzureichende Maßnahmen gegen den Klimawandel, wie hier in Indien. Nach dem Vorbild Thunbergs demonstrieren Schüler freitags während der Schulzeit, was auf Missfallen bei Schulen und Behörden stößt. Auch in Spanien machten Hunderte Schüler ihrem Ärger Luft. Genau so wie in Frankreich. Die Teilnehmer der Fridays For Future-Proteste fordern die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und eine rasche Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Die Politik müsse den Gedanken der Klimagerechtigkeit widerspiegeln. Entscheidungen, die zu Lasten ärmerer Regionen und künftiger Generationen getroffen werden, sehen die Streikenden als inakzeptabel an.