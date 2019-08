In Hongkong haben sich die regierungskritischen Proteste fortgesetzt. Trotz Regens gingen am Samstag Tausende Lehrer auf die Straße. Sie versammelten sich im zentralen Geschäftsbezirk und marschierten zum Sitz der umstrittenen Regierungschefin Carrie Lam. "Ich werde immer wütender auf die Regierung. Sie haben nichts getan, um das Problem zu lösen, sie haben sich einfach zurückgezogen, und gießen gar noch Öl ins Feuer." "Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit. Die Polizei scheint wahllos Menschen zu schlagen. Das kann ich als Bürger Hongkongs nicht akzeptieren." "Ich kann es nicht ertragen, sie an der Front stehen zu sehen und unsere Stadt für uns zu retten. Das ist nicht sicher. Das ist nicht fair, sie sind nur Studenten." Die Demonstration war von den Behörden genehmigt und verlief weitgehend friedlich. Für Sonntag hat die einflussreiche Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front zu einem weiteren Marsch aufgerufen. Die Proteste in der Wirtschaftsmetropole Hongkong halten seit Wochen an. In jüngster Zeit schlugen sie verstärkt in Gewalt um. Die Demonstranten werfen der Hongkonger Regierung eine zu große Nähe zur kommunistischen Führung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone, in der die Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik. Zuletzt drohte China den Demonstranten unverhohlen mit einem Eingreifen. In Shenzhen, das direkt neben Hongkong liegt, stehen Dutzende Militärfahrzeuge der Bewaffneten Volkspolizei bereit.