Ein Großbrand hat in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka die Häuser von Tausenden von Menschen zerstört. Am Sonntag kehrten einige Bewohner zu dem Ort zurück, wo früher einmal ihr Zuhause war, in der Hoffnung noch etwas Verwertbares zu finden. Vielen wurde dann erst das ganze Ausmaß der Katastrophe klar. "Als wir das hier gesehen haben, wurde mein Sohn ohnmächtig. Erst mit etwas Wasser ist er wieder zu sich gekommen. Mein Sohn hatte etwas Geld im Haus. Aber alles ist verbrannt. Er war dort und hat nur ein paar Kleider mitgenommen. Ich hatte eine Auto-Rikscha, mit der wir etwas Geld verdient haben, aber sie ist auch verbrannt." Das Feuer war in der Nacht zu Samstag aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte stundenlang in dem Slum am nördlichen Stadtrand gewütet. Mehrere Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Die Regierung hat für die Betroffenen nach eigenen Angaben Reis und Soforthilfen in Höhe von umgerechnet rund 15.000 Euro bereitgestellt. Doch die Unterstützung kommt bei den Menschen offenbar kaum an. "Wir hatten seit zwei Tagen nichts mehr zu essen, wir haben alles verloren, wir haben nichts mehr. Es ist besser, uns zu töten - niemand hilft uns." Die Behörden haben Untersuchungen aufgenommen, um die Brandursache herauszufinden und das Ausmaß des Schadens zu beziffern. Brände in Häusern, Fabriken und Märkten sind in Bangladesch weit verbreitet. Dutzende Menschen wurden im März getötet, als in einem 22-stöckigen Geschäftshaus in Dhaka ein Feuer ausbrach.