STORY: Totenwache in der St. Giles Kathedrale in Edinburgh. Hier ist der Sarg mit der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. noch bis Dienstagnachmittag aufgebahrt. Dann soll er per Flugzeug nach London überführt werden. Seit Montagabend können die Menschen in Edinburgh der Queen die letzte Ehre erweisen. Und das taten bisher Tausende. Selbst in der Nacht riss der Strom der Trauernden nicht ab. Die Schlange wurde auch am Dienstag nicht kürzer. Die königliche Familie hatte am Montag an einem Gedenkgottesdienst zu Ehren von Elizabeth II. in Edinburgh teilgenommen. König Charles III. und seine Ehefrau reisen am Dienstag zunächst nach Nordirland. Prinzessin Anne begleitet den Sarg ihrer Mutter nach London in den Buckingham Palast.

