STORY: Tausende Fans haben im Stadion des FC Santos Abschied von der brasilianischen Fußballlegende Pelé genommen. Über 27.000 Menschen zogen nach lokalen Medienberichten bis zum Montagabend an dem auf dem Spielfeld aufgebahrten Leichnam der brasilianischen Fußball-Legende vorbei. Vor dem Stadion bildete sich eine lange Schlange. Unter den Trauernden waren auch viele Prominente, der neue brasilianische. Präsident Lula da Silva und der spanische Fußballverein Real Madrid schickten Blumenkränze. Die Totenwache sollte 24 Stunden dauern. Am Dienstag wird eine Trauerprozession den Leichnam durch das Viertel, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt, zum Friedhof bringen. Dort soll Pelé in einer privaten Zeremonie beigesetzt werden. Das Pressebüro von Santos teilte mit, dass rund 5.000 Journalisten aus aller Welt akkreditiert wurden, um über die Trauerfeierlichkeiten für Pelé zu berichten. Der dreifache Fußball-Weltmeister war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben.

