STORY: Das Motto lautet "Solidarisch durch die Krise". Unter dieser Überschrift versammelten sich Tausende Teilnehmer am Samstag in mehreren deutschen Städten, wie zum Beispiel hier in Berlin. Aufgerufen hatte unter anderem das Bündnis "Solidarischer Herbst". Mit der Demonstration sollte für mehr soziale Gerechtigkeit in der Energiekrise ein Zeichen gesetzt werden. Hier einige Stimmen von Demonstranten am Samstag in der deutschen Hauptstadt: "Und ich würde es besser finden, wenn man einfach mal gerechter verteilt. Und davon merkt man gar nix. Ja, und es gibt ja auch schon. Wie auch immer, hab ich gelesen. Reich oder Millionäre, die sagen, sie würden gerne mehr Steuern bezahlen. Und da sehe ich gar nichts, da passiert nix." "Ich glaube, dass einfach nur durch Masse eine Bewegung entstehen kann. Masse kann gehört werden. Also wir repräsentieren jetzt wahrscheinlich 3 Millionen Menschen. Wenn wir 50.000 wären, dann hätten wir die Republik schon in der Hand. Das ist das Thema. Genau." Wie in Berlin kam es auch in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf zu einer ähnlichen Veranstaltung. Die Menschen machen sich Sorgen - so wie dieser Teilnehmer: "Ich bin davon überzeugt, dass sich das noch verschärfen wird. Aber wir sind ja gerade am Anfang dieser Krise, und es wird ja unter Umständen ein harter Winter. Und dann wird das sich zuspitzen. Und die Demonstrationen werden dann auch zunehmen und der Unmut bei der Bevölkerung sicherlich auch noch mehr." Nach Angaben von Fachleuten aus dem Bereich der Sozialverbände hätten die aktuellen Preissteigerungen und hohe Energiekosten viele Menschen in eine sehr schwierige Lage gebracht. Und das führe wiederum zu zunehmender Unzufriedenheit. Daher bräuchten die Menschen Solidarität sowie einen Schutzschirm für ihre Daseinsvorsorge. Und genau das war dann auch das Anliegen dieser deutschlandweiten Demonstrationen.

