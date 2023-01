STORY: In Tel Aviv haben am Samstag einige Tausend Menschen gegen die neue israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu protestiert. Die Demonstranten kritisierten vor allen Dingen eine von der Koalition vorgeschlagene Justizreform, die die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs beschneiden soll. Demonstrant Inbar Shani: „Wir protestieren gegen die Herabstufung der israelischen Demokratie. Wir sehen einen Prozess in dem die Rechte der Bürger langsam, aber sicher von einer theokratischen Regierung eingeschränkt werden. Und das wollen wir verhindern.“ Demonstrant Shlomo Harel: „Das ist eine bürgerliche Reaktion, eine zivile Reaktion auf das, was wir bereits erkennen können. Und ich bin sicher, dass diese Proteste wachsen und immer größer werden. Und am Ende werden sie diese Regierung kippen.“ An der Regierungskoalition in Israel sind auch rechtsradikale und ultra-religiöse Parteien beteiligt. Sie haben in der Vergangenheit gegen das israelische Justizsystem, die arabische und andere Minderheiten agitiert. Netanjahu, der wegen Bestechungsvorwürfen vor Gericht steht, hat sich bemüht, die Bedenken hinsichtlich der Bürgerrechte zu zerstreuen.

