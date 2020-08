Rund 5000 Menschen haben am frühen Samstagabend in Beirut gegen den Umgang der libanesischen Regierung mit der gewaltigen Explosion einige Tage zuvor am Hafen der Stadt protestiert. Bereitschaftspolizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein, die versuchten, eine Absperrung in Richtung Parlament zu durchbrechen. Aus der Kundgebung wurden auch Steine geworfen. Durch eine schwere Explosion am Hafen von Beirut waren am Dienstag mehr als 150 Menschen getötet und weitere 5000 verletzt worden. Hunderttausende haben ihre Wohnung verloren. Im Libanon gehen die Menschen seit Monaten auf die Straße. Der Großteil der Bevölkerung leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption und Misswirtschaft vor und fordern Reformen. Nach der verheerenden Explosion im Hafen könnte nun durch die Wut der Bürger eine weitere Eskalation folgen. Für Samstag waren große Proteste in Beirut angekündigt worden. Und dies könnte erst der Anfang sein.

Mehr