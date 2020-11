Diese Bilder des russischen Militärs sollen zeigen, wie in der Nacht zu Donnerstag gepanzerte Fahrzeuge und Militärhubschrauber in Richtung Bergkarabach gebracht werden, um die ausgehandelte Waffenruhe dort zu kontrollieren. Doch nicht alle sind glücklich über die unter der Vermittlung Russlands ausgehandelte Waffenruhe. Sie soll die seit sechs Wochen dauernden Gefechte zwischen armenischen Kämpfern und der aserbaidschanischen Armee in Bergkarabach beenden. In der armenischen Hauptstadt Eriwan war es daher am Mittwoch zu Proteste gegen die Regierung gekommen. Mehrere Tausend Menschen widersetzten sich dem aktuellen Versammlungsverbot und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan. "Wir sind hierher gekommen, um den Rücktritt von Premierminister Nikol Paschinjan zu fordern, der ab heute als Verräter seines Landes und seines Volkes gilt." "Vor zweieinhalb Jahren stimmten wir für unseren derzeitigen Premierminister, da er uns den Mond versprochen hat und er schien ein anständiger Mann zu sein. Das Ergebnis ist, dass wir, die armenischen Einwohner, nichts bekommen haben und dazu kommt noch, dass wir Berg-Karabach verloren haben. In den letzten 30 Jahren ist dort eine ganz neue freie Generation herangewachsen. Das alles hat zu nichts geführt. Dieser Mann hat heimlich ganz Bergkarabach verkauft.“ Die Polizei nahm einen Oppositionsführer und weitere Kritiker der am Dienstag mit Aserbaidschan erzielten Vereinbarung einer Waffenruhe fest. Der Unmut richtet sich vor allem dagegen, dass nun das von der aserbaidschanischen Armee gewonnene Gelände weiterhin unter Kontrolle Aserbaidschans bleiben soll. In Bergkarabach, einer Enklave in Aserbaidschan, leben überwiegend christliche Armenier. Völkerrechtlich gehört die Region im Südkaukasus zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hatte. International ist das nicht anerkannt.

Mehr