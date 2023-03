STORY: Einen Tag nach dem verheerenden Brand in einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Tausende Menschen versuchten am Montag, ihr Hab und Gut aus den Trümmern zu bergen. Das Feuer hatte am Sonntag die Behausungen von Flüchtlingen aus Myanmar zerstört. Die Flammen schickten dicke schwarze Rauchwolken gen Himmel, konnten dann aber unter Kontrolle gebracht werden. Tote habe es nicht gegeben, so die örtliche Polizei. Das Feuer war in Camp 11 in Cox's Bazar ausgebrochen, einem Grenzbezirk im Südosten von Bangladesch. Dort leben mehr als eine Million Rohingya, Angehörige einer muslimischen ethnischen Minderheit. Die meisten von ihnen waren im Jahr 2017 vor einer Offensive des Militärs in Myanmar geflohen. Die Flüchtlingslager in der Gegend gelten als anfällig für derartige Brände. Bei einem Feuer im März 2021 waren mindestens 15 Menschen getötet und über 10.000 Behausungen zerstört worden.

Mehr