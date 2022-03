STORY: Dieser Anblick bietet sich den französischen Hauptstädtern nicht alle Tage. Rund 2000 Schafe drängten sich am Sonntag unweit des Arc de Triomphe. Doch nein, kein Spaziergang und hier hatte sich auch niemand verlaufen. Anlass des Umzugs war das Ende der Internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris. Und die Tiere liefen nicht etwa an die Seine, nein, sie wurden gebracht, nebst Eseln und einige Rindern. "Wir versuchen, den Menschen in Paris etwas Gutes zu tun mit unserer Parade in diesen schweren Zeiten", so dieser Tourismusbeauftragte des Départements Pyrénées-Atlantiques. Die Schäfer, ihre Tiere und einige Künstler marschierten die Champs Elysées hinauf. Sie stammen aus der Region Bearn im Hinterland von Biarritz, am Fuße der Pyrenäen. Mit der Aktion wollten sie die Gegend im Südwesten Frankreichs bekannter machen und Touristen aus der fernen Hauptstadt anlocken.

