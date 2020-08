Es sieht aus wie eine Mischung aus Karneval in Venedig und einer aquatischen Sportveranstaltung. Doch, das, was man hier sieht, ist das Fontanka-Stand-Up-Paddle-Festival in den Kanälen der russischen Stadt Sankt Petersburg, das am Samstag stattfand. Es ist bereits das fünfte Jahr in Folge, dass die Organisatoren das Ereignis durchführen. Und nach eigenen Angaben kamen rund 3.000 Aktive in diesem Jahr zusammen. Das wäre ein neuer Rekord. Und die Teilnehmer äußerten sich am Rande des Events begeistert von der Aktion: "Für mich ist es das erste Mal. Ich träume seit fünf Jahren davon, hierherzukommen und bin froh, dass es mir gelungen ist, heute bei dem Jubiläums-Festival mit dabei zu sein. Ich gratuliere den Organisatoren zu dieser großartigen Veranstaltung." "Die Emotionen sind einfach überwältigend. Es fühlt sich toll an, es sind viele coole Leute da. Die Musik, die Sonne, die Stimmung, alles ist großartig." Besonders in Zeiten von Corona, wo Fernreisen schwierig bis unmöglich sind, ist diese Art der Unterhaltung und Abwechslung natürlich eine tolle Sache. Und so mancher wird sich vielleicht bei dem heißen Sommerwetter in Europa wünschen, an dieser oder an ähnlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können.

Mehr