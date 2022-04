STORY: Der 20.04. wird weltweit als Marihuana Tag gefeiert. Auch in Mexiko-Stadt kamen Tausende Cannabis-Enthusiasten zusammen, um gemeinsam einen Joint zu rauchen. „Ich denke, dies ist eine Gelegenheit für die Menschen, die Cannabis konsumieren, und auch für Personen, die es für medizinische Zwecke nutzen. Die Öffnung dieses Raums ist die Chance für uns, uns auszutauschen. Und man kann Menschen, die sich nicht so gut auskennen, die Hintergründe erklären. Sie können auf uns zukommen und etwas lernen." „Für mich ist es vor allem die Freiheit. Die Freiheit, sich auszudrücken, die Freiheit zu rauchen, wenn man rauchen will. Dass es keine Regierung gibt, die sagt, was man konsumieren darf und was nicht. Regierung vergiften unsere Lebensmittel, sie stehlen unser Geld. Warum können wir dann nicht etwas tun, das uns ein gutes Gefühl gibt und uns dazu bringt, außerhalb der normalen gesellschaftlichen Normen zu denken. Das ist es, was ich denke, deshalb bin ich hier." Im vergangenen Jahr verabschiedete das mexikanische Unterhaus des Kongresses einen Gesetzentwurf zur Entkriminalisierung von Cannabis. Derzeit gibt es Gesetze zur Verwendung von medizinischem Cannabis. Aber nach Meinung von Marihuana-Unternehmen sind diese noch viel zu einschränkend. Dass der 20.4. zum Kiffer-Tag wurde, entstand, der Legende nach, in den frühen 70er Jahren. Es sollen Teenagern in Kalifornien gewesen sein. Sie trafen sich immer um 4 Uhr 20, Englisch: 4.20 - daher am 20. April.

