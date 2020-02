Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt haben sich Tausende Menschen zusammengetan, um für die Klimawende zu demonstrieren. Mit dabei waren auch die Bundesvorsitzenden der Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock, sowie die Zweite Bürgermeisterin von Hamburg Katharina Fegebank. Für das Bühnenprogramm sorgte unter anderem die deutsche Hip-Hop Gruppe Fettes Brot. Und darüber hinaus durfte sich die Fridays for Future Bewegung in Hamburg über den Besuch der mittlerweile weltbekannten schwedische Klimaaktivistin und Initiatorin der freitäglichen Schulstreiks Greta Thunberg freuen: "Die Welt schafft es nicht, uns eine sichere Zukunft zu garantieren. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie die Personen mit Macht so weitermachen können. Wie sie ihren Kindern in die Augen schauen können, während sie ihnen die Zukunft stehlen." Nach Angaben der Polizei waren am Freitag in Hamburg etwa 20.000 Menschen unterwegs, laut den Organisatoren waren es mit 60.000 Teilnehmern deutlich mehr.