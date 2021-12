Es war ein schauriger Anblick für die Mitarbeiter im Naturschutzgebiet Hula in Israel: Tausende Kraniche sind dort in den letzten Tagen an der Vogelgrippe verendet. s sei das schlimmste Ereignis für die Tierwelt in der Geschichte des Landes, teilte Umweltministerin Tamara Zandberg mit. Naturschutzgebiet wurde für Besucher gesperrt, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Die Behörden ordneten die Tötung von Geflügel in umliegenden Bauernhöfen an. Die Kraniche in Israel ziehen als Zugvögel aus Südeuropa über den Nahen Osten nach Afrika.

Mehr