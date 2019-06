In der Nacht auf Freitag durften zwei Flüchtlinge das Rettungschiff "Sea-Watch 3" verlassen. Sie wurden an Land gebracht. Nach Angaben der Sea-Watch-Crew handelt es sich um einen 19-Jährigen mit starken Schmerzen und seinen minderjährigen Bruder. Eine Lösung für die anderen Flüchtlinge an Bord war aber zunächst nicht in Sicht. Seit Mittwoch befindet sich das Schiff in italienischen Gewässern vor Lampedusa, aber die italienischen Behörden haben das Schiff gestoppt und verhindern ein Anlegen. Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte laut Medienangaben, er werde nur dann die Genehmigung für die Landung der Migranten erteilen, wenn sie von anderen EU-Ländern aufgenommen werden. Die Situation an Bord ist laut der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, die das Schiff betreibt, dramatisch. Die europäischen Staaten, darunter Italien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande würden die Menschen in Not im Stich lassen, sagt die deutsche Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete: "Es ist sehr deutlich geworden, dass keiner dieser Akteure irgendein Interesse daran hat, eine Lösung zu finden. Deshalb mussten wir selbst handeln, weil keiner Verantwortung übernommen hat. Wir sind komplett allein gelassen worden und das politische Spiel der Verantwortlichen hat begonnen. Aber mit Sicherheit nicht zu unseren Gunsten." Salvini forderte die Festnahme oder die Ausweisung der Crew und die Konfiszierung des Schiffes. Er bezeichnete Rackete als Verbrecherin. Die zeigte sich davon wenig beeindruckt. Sie habe großes Vertrauen in die italienische Justiz: "Es gibt zwei Gesetze, die hier aufeinandertreffen. Es gibt das Seerecht, das festlegt, dass eine Rettung beendet ist, wenn die Menschen an einem sicheren Ort sind. Und dahin werde ich sie hoffentlich bringen. Auf der anderen Seite verbiete Herr Salvini die Einfahrt in die italienischen Gewässer. Und das ist der Konflikt. Aber ich bin mir sicher, dass die italienischen Gerichte zu dem Schluss kommen, dass das Leben und die Sicherheit der Menschen am Wichtigsten sind." Wegen der drohenden Strafen hat Sea-Watch in den vergangenen Tagen über Facebook zu Spenden aufgerufen und laut Medienangaben bereits über 220.000 Euro für mögliche Anwaltskosten gesammelt.