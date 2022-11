STORY: "Helft uns", riefen die Migranten, die sich am Montag an Bord des unter norwegischen Flagge fahrenden Rettungsschiffs Geo Barents befanden, das im Hafen von Catania auf Sizilien festgemacht hatte. Das Schiff hatte am Wochenende zusammen mit der unter deutschen Flagge fahrenden Humanity 1 die Erlaubnis bekommen, in Catania anzulegen und etwa 500 Migranten, vor allem Frauen und Kinder, an Land zu bringen. Die übrigen Menschen an Bord sollen aber nicht aufgenommen werden. Die italienische Regierung hatte die Schiffe aufgefordert, Sizilien wieder zu verlassen. Die Migranten müssten von dem Staat versorgt werden, unter dessen Flagge die Rettungsschiffe fahren. Die Kapitäne der Schiffe haben sich bisher geweigert, den Hafen wieder zu verlassen. Zwei weitere Boote von Nichtregierungsorganisationen befinden sich immer noch mit rund 300 Migranten an Bord vor Sizilien. .

