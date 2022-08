STORY: Das Urteil gegen die US-Basketballerin Brittney Griner hat in den USA große Bestürzung ausgelöst. Ein russisches Gericht hatte Griner am Donnerstag wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. Die USA erklärten, das Urteil sei inakzeptabel und verlangten die sofortige Freilassung Griners. Skylar Diggins-Smith vom US-Club Phoenix Mercury zeigte sich am Boden zerstört. "Niemand wollte heute überhaupt spielen. Wie soll man das Spiel angehen, mit klarem Verstand auf den Platz gehen, wenn die ganze Gruppe vor dem Spiel weint. Weil man versucht, sie zu ehren, und man versucht, rauszugehen und trotzdem hart für sie zu spielen." Griner gehört in der US-Frauen-Basketballliga WNBA zum Team von Phoenix Mercury. In der Winterpause spielt die zweifache Olympiasiegerin für den russischen Verein Ekaterinburg. Am 17. Februar war die Sportlerin am Moskauer Flughafen festgenommen worden, nachdem Patronen für E-Zigaretten mit Haschischöl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren. in den USA hatte sie das Cannabis gegen chronische Schmerzen verschrieben bekommen. Vor dem Urteilsspruch am Donnerstag hatte sich Griner erneut schuldig bekannt. Zugleich sagte sie, sie habe die Gesetze Russlands nicht mit Absicht verletzt. Griners Anwälte kündigten Berufung an. Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich am Freitag offen für einen möglichen Gefangenenaustausch mit den USA.

Mehr