Thüringen, Hamburg, Parteivorsitz - Gesprächsthemen gab es für die CDU-Führung am Montag in Berlin genug. Ganz oben auf der Tagesordnung stand aber die Personalfrage „Parteiführung". Und dabei gab es durchaus Zuspruch für eine „Teamlösung": Julia Klöckner, CDU-Präsidium: "Das werden wir gleich besprechen miteinander. Also eine Teamleistung halte ich für richtig, aber das wird nur funktionieren, wenn nicht jeder als Bedingung formuliert, dass er die Nummer eins ist. Das wird sicherlich nicht gut funktionieren." Jens Spahn, CDU-Präsidium: "Ich finde es wichtig, dass wir jetzt zügig zu einer Entscheidung kommen, dass ein Bundesparteitag in den nächsten ein, zwei Monaten, so wie es satzungsrechtlich möglich ist, dann über den neuen Vorsitz der CDU entscheidet. Mein Eindruck ist auch aus vielen Veranstaltungen der letzten Woche, dass unsere Mitglieder und unsere Wähler ein verständlich hohes Bedürfnis nach Klarheit in dieser Frage haben." Tobias Hans, CDU-Präsidium: "Natürlich können wir das im Team lösen, weil wir ein Team sind. Im übrigen ist das CDU-Präsidium, der CDU-Vorstand, auch kein Hinterzimmer, sondern das erwarten die Parteigremien, die Parteimitglieder auch, dass wir in diesen Gremien Fragen klären. Und das werden wir heute tun. (FRAGE JOURNALISTIN: "HERR BOUFFIER, GLAUBEN SIE NOCH AN EINE TEAMLÖSUNG? UND WIE KÖNNTE DIE AUSSEHEN?") Volker Bouffier, CDU-Präsidium: "Ich glaube an den lieben Gott. Und ansonsten müssen wir sehen, dass wir Ordnung kriegen, okay." Am Nachmittag will die amtierende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer der Öffentlichkeit ein Verfahren für die Auswahl ihres Nachfolgers vorstellen. Nach Medienberichten soll der dann auf einem Sonderparteitag im April oder Mai gewählt werden.