Im US-Bundesstaat Alabama hat ein 14-jähriger Teenager am Montag fünf Familienmitglieder erschossen. Ein Sprecher des Limestone County überbrachte am Dienstag die Einzelheiten: "Die Opfer sind ein 38-jähriger Mann, der Vater des Täters sowie die Stiefmutter, eine 35-jährige Frau. Außerdem wurden die drei Geschwister getötet. Ein sechsjähriger Junge, ein fünfjähriges Mädchen und ein sieben Monate altes männliches Baby." Der Sheriff teilte mit, dass dem Jungen das Strafmaß eines Erwachsenen erwarten könnte. Gegen 11 Uhr abends hatte sich der 14-jährige bei der Polizei gemeldet und sich zunächst als Zeuge ausgegeben. Erst auf der Wache in einem Verhör habe er die Tat gestanden, teilten die Behörden mit. In den USA ist die Tat am Montag einer von vier verheerenden Schusswaffenangriffen in den vergangenen zwei Monaten. Am Samstag schoss ein 36-jähriger Mann im Bundesstaat Texas um sich und tötete mindestens sieben Menschen. Im vergangenen Monat starben bei ähnlichen Angriffen 22 Personen in El Paso, Texas sowie neun in Dayton, Ohio.