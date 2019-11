Tausende Menschen gehen in Kolumbien weiter auf die Strasse. Am Montagabend wurde bekannt, dass ein Teenager ist bei den anhaltenden Protesten ums Leben gekommen ist. Er wurde am Samstag von einem Tränengaskanister am Kopf getroffen und erlag am Abend im Krankenhaus den Verletzungen. Seit der vergangenen Woche demonstrieren Menschen in Kolumbien gegen Polizeigewalt und Korruption. Die Proteste fallen mit Demonstrationen in zahlreichen anderen Teilen Lateinamerikas zusammen, etwa in Ecuador, Nicaragua, Bolivien oder Chile. "Lateinamerika ist aufgewacht. Oligarchen und Bourgeoisie dürfen dem Schicksal der Völker nicht mehr im Wege stehen. Wir hier in Kolumbien sind Präsident Duque satt." Die Proteste begannen mit einem 250.000-Personen-Marsch in der vergangenen Woche und waren geprägt von der lautstarken Protestform "cacerolazo". Ein wesentliches Merkmal dieser Demonstrationen ist die Erzeugung von Lärm auf Töpfen und Pfannen. Diese soll oft auch ausdrücken, dass die Töpfe buchstäblich leer sind, es also nichts mehr zu essen gibt.