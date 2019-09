Die SPD-Bundestagsfraktion ist am Donnerstag in Berlin zusammengetreten, um die Verhandlungen der Großen Koalition zum Klimagesetz vorzubereiten. Ihr kommissarischer Vorsitzender Rolf Mützenich sagte, dass es noch keine konkreten Festlegungen gebe. Fügte aber an: "Es wird auf jeden Fall etwas kommen, was den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver macht als bisher." In den Parteien der Großen Koalition wird derzeit an einem Gesetzesentwurf gearbeitet, der unter anderem die Mobilität in Deutschland klimafreundlicher und attraktiver gestalten soll. Mützenichs Vertreter Sören Bartol erzählte am Donnerstag ein bisschen mehr: "Im ländlichen Raum geht es natürlich erst mal darum die Angebotsqualität zu verbessern. Das heißt, wir reden über Reaktivierung von Strecken. Wir reden über den Ausbau von vorhandenen Busverbindungen. Aber es geht auch darum zu sagen, hier habt ihr die Chance auch im ländlichen Raum für einen Euro am Tag ÖPNV zu nutzen. Man fährt ja vom ländlichen Raum, dann auch in Ballungsräume und zurück. Und darum geht es, am Ende Mobilität für alle." Die Koalition will bis zum 20. September die Eckpunkte eines Klimaschutzgesetzes vereinbaren. Ein Experten-Papier der SPD-Fraktion, das Reuters am Mittwoch vorlag, zeigt in einer Reihe von Punkten Übereinstimmungen mit Positionen der Union. So wird in dem 30-seitigen Konzept ein CO2-Preis gefordert. Die bisher aus der SPD verlangte Steuer auf das Klimagas wird aber nicht mehr ausdrücklich genannt.