Als in London am Donnerstag der Tag erwachte, wussten die Einwohner der Millionenmetropole: Die nächsten vier Wochen werden hart. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gilt in England ein Teil-Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schließen, Schulen und Universitäten bleiben aber geöffnet. Anders als in Deutschland wird auch der Handel für einen Monat lang zu bleiben - abgesehen von Supermärkten und anderen als notwendig eingestuften Geschäften. Die Engländer sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zur Arbeit, zum Sport, zur Erholung oder zur Pflege Angehöriger. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Regeln zur Virus-Bekämpfung. Das es jetzt wieder Beschränkungen gibt, sei notwendig, sagen diese Menschen in London: "Das ist eine Notwendigkeit und ich denke, es hätte schon eher gemacht werden sollen. Unglücklicherweise gibt es einige von uns, zum Beispiel in der Bauindustrie, die zur Arbeit gehen müssen. Aber es hätte viel schneller gemacht werden müssen." "Ich fühl mich dieses Mal besser vorbereitet. Ich weiß, was zu erwarten ist. Und ich denke, solange ich gutes Essen im Kühlschrank habe und guten Wein... Ich kann durch die Parks gehen. Ich denke, es ist wichtig, positiv und vereint zu bleiben. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute die Regel beachten. Es gibt nämlich viele, die das nicht tun." Die Zahl der Todesfälle von Corona-Infizierten stieg in Großbritannien am Mittwoch mit fast 500 Toten innerhalb eines Tages auf den höchsten Stand seit Mai. Für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS gilt zudem nun die höchste Warnstufe. Das Vereinigte Königreich hat die höchste offizielle Todesrate in Europa bei COVID-19 und kämpft mit mehr als 20.000 neuen Coronavirus-Fällen pro Tag.

