Dem New Yorker Broadway kann ein Stromausfall offenbar wenig anhaben. Als am Samstagabend in einigen Teilen New Yorks der Strom für mehrere Stunden ausfiel und Veranstaltungssäle geschlossen blieben oder evakuiert wurden, trugen einige Künstler ihre Show einfach auf die Straße. Der Stromausfall setzte um kurz vor sieben Uhr abends ein, brachte stellenweise den Verkehr zum Erliegen, knipste Lichter am Time Square aus und legte in Midtown Manhattan und der Upper West Side die Metro lahm. Der für New Yorks Versorgung zuständige Energiekonzern Con Edison sagte, 73.000 seiner Kunden seien betroffen gewesen. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte auf einer Pressekonferenz, eine veraltete Infrastruktur oder nachlässige Wartung der Strombetreiber könne nicht für den Ausfall verantwortlich gemacht werden. James O'Neill, New Yorks Polizeichef, sagte: „Anfangs haben wir natürlich untersucht, ob eine Fremdeinwirkung vorliegt. Laut dem FBI liegt kein Hackerangriff vor, es gab keine kriminelle Einmischung, dadurch war die Lage weniger angespannt." Als gegen Mitternacht der Strom zurückkehrte, war auf vielen Straßen lauter Jubel zu hören.