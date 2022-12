STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ: "Erstens, ich finde, es ist wichtig, dass man redet, selbst wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist hier ein solcher Fall. Also ich habe mich mit ihm ja vor dem Krieg auch in Moskau unterhalten, an diesem komischen langen Tisch da, vier Stunden, glaube ich ungefähr. Und seitdem mehrfach mit ihm telefoniert. Auch sehr lange immer. Was jetzt den Ablauf betrifft, kann ich jetzt, glaube ich, schon ausplaudern, dass es immer höflich bleibt. Also, da schreit auf der anderen Ecke, auf der anderen Seite des Telefons niemand rum und ich kann kein Russisch. Ich habe mal das versucht, so acht Stunden in der Volkshochschule zu lernen, aber außer dem Alphabet ist da nix hängengeblieben. Er kann aber sehr gut Deutsch und deshalb wechselte er ab und zu auch ins Deutsche oder verzichtet darauf, meine Ausführungen übersetzen zu lassen. In der Sache, muss man aber sagen, hat sich seit dem Kriegsbeginn schon manches geändert von dem, was er sagt und erreichen will. Aber an der einen Sache, dass er einfach ein Teil des ukrainischen Territoriums erobern will, mit Gewalt, nix. Und das finde ich, ist auch das wirklich Bedrückende, dass das trotz der Tatsache, dass ja so viele Verluste auf russischer Seite da sind, sich daran nichts geändert hat."

Mehr