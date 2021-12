Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden hatten schon vor einigen Wochen in einer Video-Schalte über die Ukraine-Krise diskutiert. Nun soll es vermutlich am Donnerstag ein Telefonat zwischen beiden Präsidenten zu diesem Thema geben. Es werde eine Reihe von Themen besprochen, erklärte am Mittwoch eine Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Ein Sprecher des russischen Präsidialamtes bestätigte ein für den späten Abend geplantes Gespräch, ohne Einzelheiten zu nennen. Aus hochrangigen US-Regierungskreisen verlautete, Putin habe um das Gespräch gebeten. Die USA und Russland liegen insbesondere wegen der Situation in der Ukraine über Kreuz. Russische Truppenbewegungen an der Grenze zu dem Land haben im Westen Besorgnis ausgelöst. Die Regierung in Moskau weist Invasionspläne zurück, fordert aber Sicherheitsgarantien. Dazu gehört insbesondere eine Absage einer Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine. Unterdessen demonstrierten Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bei einem Treffen in Sankt Petersburg - inklusive einer gemeinsamen Eishockey-Partie -Geschlossenheit. Eine weitere Runde gemeinsamer Militärübungen sei für Anfang des Jahres geplant, bestätigte Putin nach dem Gespräch. Armeevertreter würden die Einzelheiten koordinieren und im Februar oder März einen Termin festlegen.

