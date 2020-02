Die Deutsche Telekom stellte am Mittwoch in Bonn ihre Zahlen vor und machte klar, dass sie in den USA zum Angriff bläst. Telekom-Chef Tim Höttges zeigte sich begeistert: "Wir haben 2019 das beste Ergebnis unserer Geschichte erzielt. Der Merger in den USA ist greifbar. Er bringt uns in die ganz hervorragende Position, international in einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Telekommunikationsmarkt der Welt im Mobilfunk die Nummer eins zu werden. Wir haben enorme Wachstumschancen, sowohl was die Gewinnung neuer Kunden betrifft, als auch, was die Realisation von Synergien betrifft." Auch das 5G-Netz war bei Höttges ein Thema. Umstritten ist jedoch, ob der chinesische Ausrüster Huawei in Deutschland zum Zuge kommt. Die USA werfen ihm Spionage vor. Huawei hat die Kritik stets zurückgewiesen. Die Telekom arbeitet aber auch mit den Ausrüstern Ericsson und Nokia zusammen. "Wir haben die strategische Voraussetzung, um Marktführer zu werden. Gleichzeitig sind wir gut unterwegs, was unsere Ausbauziele betrifft. Wir haben 450 Antennen in Betrieb. Wir haben acht Städte versorgt, und wir sind voll im Plan, was unsere 5G Strategie betrifft. Deswegen kann ich diesen kolportierten Konflikt nicht nachvollziehen. Wir sind auf einem guten Weg, unsere Marktführerschaft auch hier weiter zu halten." Insgesamt zeigte sich der Telekom-Chef sehr zufrieden und unterstrich, dass das Unternehmen mit Rekordzahlen die Position als klare Nummer eins der Branche in Europa bestätigt. Den Aktionären versprach Telekom Chef Tim Höttges steigende Kurse. Höhere Gewinne und Umsätze aus dem vergangenen Jahr würden entsprechend Rückenwind geben. Damit setzt Höttges auf weiteres Wachstum.