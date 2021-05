Die besungene Badehose war am Wannsee in Berlin von den meisten wohl noch nicht eingepackt worden. Dennoch konnten sich Ausflügler und Segler am Sonntag über reichlich Sonne und eine angenehme Brise freuen. Der Frühling konnte hierzulande, anders als in den vergangenen Jahren, bisher nicht überzeugen. Der April und Mai waren so kalt wie schon lang nicht mehr. Pünktlich zu seinem meteorologischen Anfang scheint zumindest der Sommer nun aber liefern zu wollen. Ein Hochdruckgebiet mit Zentrum über der Nordsee bestimmt das Wetter in Deutschland und sorgt für endlich auch mal über 20 Grad. O-TON KATRIN AUS BERLIN "Ganz wunderbar. Wenn man hier so überfährt - wir sind jetzt mit der Fähre gekommen, von der anderen Seite drüben. War sehr schön. und man kriegt wieder so richtig Lust auf Urlaub und Meer." Für viele Gastronomen mischte sich in die Freude über die Wiedereröffnung die Bürde der zu erfüllenden Auflagen. O-TON STEFFEN KIRCHNER, INHABER LORETTA AM WANNSEE "Ja, wir fühlen uns ist natürlich wirklich großartig und sind total happy. Mitarbeiter sind auch wirklich glücklich, wieder aus der Kurzarbeit raus, wieder am Start. Paar mehr Mitarbeiter hätten wir gerne. Das ist momentan relativ schwierig. Wir nehmen die Auflagen natürlich ernst und kontrollieren alles so, wie es sein muss oder überprüfen es. Es ist tatsächlich ein großes Ärgernis. Für den Innenraum kann ich es vielleicht auch verstehen. Da akzeptiere ich das. Registrierung ist überhaupt kein Thema. Die sollte auch sein. Da stehen wir voll dahinter. Aber im Außenbereich Tests zu kontrollieren, Genesung, Impfung und ähnliches. Das ist wirklich Blödsinn." Ob die steigenden Temperaturen allerdings der Beginn eines längeren Trends über den gesamten Sommer sind, ist weiterhin ungewiss. Manche Experten sehen in ihren Modellen einen eher warmen Sommer voraus, andere eher einen durchschnittlichen.

Mehr