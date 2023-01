STORY: Spezialkräfte der Polizei haben am frühen Sonntagmorgen in Castrop-Rauxel einen 32-jährigen iranischen Staatsbürger festgenommen, der verdächtigt wird, einen "islamistisch motivierten" Gift-Anschlag zu verüben. Der Mann soll sich die tödlichen Gifte Zyanid und Ricin beschafft haben, teilten die Ermittler in Nordrhein-Westfalen mit. Im Rahmen der Durchsuchungen wurde demnach eine zweite Person festgenommen. Entscheidung darüber, ob ein offizieller Haftbefehl ausgestellt wird, werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen dauern an. Der natürliche Giftstoff Rizin kommt in den Samen des Wunderbaums vor und kann bereits in kleinsten Mengen tödlich wirken.

