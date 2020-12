Der BVB und Trainer Lucien Favre gehen getrennte Weg. Am Montag äußerte sich Nachfolger Edin Terzic. "Ich habe natürlich auch in dem Trainerteam eine gewissen Verantwortung gehabt und bin dafür verantwortlich, was am Samstag auch passiert ist, das weiß ich halt auch. Habe mich dann auch mich kurz mit meiner Familie zusammengesetzt, darüber nachgedacht. Aber bin dann ganz schnell dazu gekommen, zu sagen: ok, jetzt bietet sich die Chance, das wieder gerade zu rücken. Wenn mir es anvertraut wird, diese Mannschaft dabei zu unterstützen, diese Reaktion zu zeigen, die jetzt gefordert ist, dann werde ich diese Aufgabe annehmen." Dortmund hatte in der Bundesliga drei Heimspiele hintereinander verloren und am Samstag eine 1:5 Schlappe gegen Aufsteiger VfB Stuttgart kassiert. In der Tabelle ist der BVB auf Platz fünf abgerutscht. "Jetzt geht darum, den Fokus komplett auf das Spiel am Dienstag zu legen und dann eine Reaktion zu zeigen. weil wir haben gestern natürlich auch mit der Mannschaft gesprochen. Erst habe ich zu der Mannschaft gesprochen, dann habe ich mit der Mannschaft gesprochen, dass es nicht Borussia Dortmund war, das wir da am Samstag gesehen haben und da fordern wir von uns selbst ein, dass wir da morgen auf den Platz gehen und eine ganz andere Mannschaft zeigen." Mit dem bisherigen Co-Trainer Terzic bekommt Dortmund einen neuen Cheftrainer aus der Region. "Bin 30 Kilometer von hier geboren, bin damals als Neunjähriger das erste Mal mit im Stadion gewesen. Und ja, danach war klar, für wen das Herz schlägt. Trotzdem habe ich es nicht ansatzweise gewagt zu träumen, irgendwann mal in so einer Funktion hier zu sein." Der BVB trifft am Dienstag auf Werder Bremen, Anpfiff in der Hansestadt ist um 20:30.

