HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Erdin Terzic, Trainer Borussia Dortmund: "Ja, wie für die meisten Borussen. Es ist das emotionalste Spiel oder die beiden emotionalsten Spiele, die man hat in der Saison. Es steht immer viel auf dem Spiel, wo es total unabhängig ist, die Tabellensituation, wie viele Punkte der eine mehr hat als der andere, sondern es geht halt wirklich nur um dieses eine Spiel. Es sind ähnliche Vorzeichen auf beiden Seiten, die Fans wollen sehen, dass man sich für dieses Trikot zerreißt, dass man alles gibt, dass man alles investiert und dass man das Derby halt gewinnt. Das sind so die Aufgaben, die man hat im Laufe der Saison als BVB Spieler. Zerreißen in jedem Spiel aber Derby muss gewonnen werden. Und dass das Spiel schon einen eigenen Namen hat, dass jeder weiß, wenn man über Derby spricht was man denkt oder in ganz Europa, wenn man in über ein Derby in Deutschland spricht, ist es dieses Spiel. Das zeigt halt auch den Stellenwert." O-Ton Christian Gross, Trainer Schalke 04: "Zwei Clubs, die eine hohe Rivalität haben, die sich grundsätzlich ja nicht mögen. Es ist einfach angenehmer für ein Fan dieses Clubs, mindestens für ein halbes Jahr, wenn man dieses Spiel gewinnt und das wird auch morgen der Fall sein. Das morgige Spiel hat natürlich noch eine weit hinaus reichendere Bedeutung, nämlich dass wir entsprechend wesentlich mehr Punkte nötig haben, wie es die Dortmunder haben, also im Sinne, dass wir alles tun müssen, dass wir nicht absteigen und von dem her hat das Spiel natürlich eine extrem hohe Brisanz."

