Die Bezeichnung "eine bärenstarke Mannschaft" sei noch untertrieben, sagte BVB-Trainer Edin Terzic mit Blick auf den Gegner am Dienstagabend in der Champions League - Manchester City. Dem zuletzt schwächelnden Team von Borussia Dortmund steht eine Mannschaft gegenüber, die in der Premier League mit 14 Punkten Vorsprung auf Platz 1 rangiert und in dieser Saison erst drei Mal verloren hat. "Aktuell die stärksten der Welt, das ist aber eine unglaublich reizvolle Aufgabe. Bei all dem Respekt, den wir haben für den Gegner, haben wir uns dieses Spiel verdient." Für den BVB läuft die aktuelle Bundesligasaison nicht so gut, wie es viele erwartet hatten. Am Wochenende unterlagen die Borussen Eintracht Frankfurt und liegen damit sieben Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Das Motto am Dienstag lautet daher: "Noch 'ne Schippe draufpacken aus den letzten Spielen in der Champions League, besonders auch aus den letzten Spielen in der Bundesliga, um da auch die Möglichkeit am Schopf zu packen und dann vielleicht in die nächste Runde einzuziehen. Wir wissen, wir müssen in beiden Vergleichen hellwach sein und wir müssen die beste Leistung bringen, die wir bringen können." Der Coach der Citizens Pep Guardiola hatte die Mannschaft von Terzic in höchsten Tönen gelobt. Wenn die Spieler des BVB einmal ins Laufen kämen, würden sie dich töten, so Guardiola "Wenn wir den Ball haben, muss es dann häufig auch klar bleiben, wir dürfen nicht so viel quer spielen, nicht so viel quer dribbeln, sonst sind wir den Ball ganz schnell wieder los und es fängt alles wieder von vorne an. Sondern da müssen wir sehr effektiv sein, sehr präzise sein in unseren Anspielen, uns da auch immer wieder zeigen und unterstützen, um dann unsere Qualitäten auf den Platz zu bekommen." Das Hinspiel ist in Manchester. Ein Auswärtstor würde den Borussen guttun, bevor die Himmelblauen für das Rückspiel am 14. April ins Ruhrgebiet kommen.

Mehr